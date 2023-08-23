Красочные скриншоты Towerborne, новое игры от разработчиков Banner Saga ©

Студия Stoic присутствует в этом году на Gamescom, а точнее на стенде Xbox, поскольку их следующая buhf, Towerborne, является эксклюзивом для Xbox и ПК. Разработчики воспользовались мероприятием, чтобы представить 10 новых изображений игры.

В последние годы ходило много слухов и проект под кодовым названием Belfry, был наконец официально представлен Microsoft в июне прошлого года во время конференции Xbox.

Towerborne — это приключение, в которое можно играть совместно в постоянно развивающемся мире, цель которого — найти истоки зла, разъедающего прекрасный мир игры. Здесь приключение семейное, и смерть персонажа будет неотъемлемой частью прогресса, как, например, в играх-рогаликах.

Towerborne с большой колокольней, которая будет служить центральной зоной и убежищем, задумана как развивающаяся многопользовательская игра, в которой сезоны будут регулярно добавлять контент. Разработчики уточнили, что действия в мире будут влиять на мир вокруг нас.

Выход Towerborne запланирован на 2024 год на Xbox и ПК, а также на Xbox Game Pass и PC Game Pass.