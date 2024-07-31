Новые детали и скриншоты кооперативной ролевой игры Towerborne

Разработчики Stoic и Xbox Game Studios опубликовали новое сообщение в блоге Xbox Wire о своей предстоящей кооперативной ролевой игре Towerborne, в котором основное внимание уделяется четырем начальным классам, доступным игрокам: Страж, Шэдоустрайкер, Пирокласт и Камнелом. Директор игры Дэниел Макларен и ведущий дизайнер боевых действий Айзек Торрес рассказывают, чего игроки могут ожидать от этих четырех классов.

Классы в Towerborne определяются по типу оружия. Стражи вооружены мечом и щитом, Шэдоустрайкеры носят два кинжала; Пирокласты носят с собой дубинку, а Камнеломы экипированы перчатками. Каждый из них обладает определенными сильными и слабыми сторонами, поскольку кинжалы атакуют быстро в обмен на более слабый урон за удар, в то время как дубинка атакует медленнее в обмен на больший урон.

Тем не менее, разработчики Stoic подчеркнули, что каждый из этих классов будет «легким для освоения» и «интересным для игры», когда люди научатся играть в Towerborne. Совместные стили игры поощряют кооперативный аспект в Towerborne, поскольку классы настроены на взаимодействие друг с другом. Стражи могут оглушать врагов своим верным мечом и щитом, что может стать критическим открытием для заряженной атаки ближнего боя Камнеломов.

Towerborne выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в 2024 году, хотя дата выхода пока не объявлена.