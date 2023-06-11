Разработчики The Banner Saga анонсировали новую игру Towerborne ©

В рамках Xbox Games Showcase 2023 Stoic Studio и Xbox Game Studios Publishing представили Towerborne, игру, в которой стильная графика сочетается с историей о попытках спасти человечество. Вы можете посмотреть трейлер ниже:

Stoic Studio — полностью удаленная команда, впервые основанная в 2011 году. С 2014 по 2018 год студия выпустила The Banner Saga, трио повествовательных стратегических игр, в которых решения игроков изменяли ход событий.

Команда издателей Xbox Game Studios работает над разработкой так называемых «сторонних» игр, поддерживая студии за пределами Microsoft и предоставляя им технические знания для работы над новыми играми. Команда издателей также в настоящее время работает над облачной игрой с Хидео Кодзимой и Kojima Productions.