Разработчики Towerborne раскрывают новые подробности о поддержке после запуска, сражениях и многом другом ©

Благодаря предыдущим утечкам уже давно было известно, что разработчик The Banner Saga студия Stoic сотрудничает с Xbox Games Studio над новым проектом, и на недавней Xbox Games Showcase он был официально представлен как Towerborne, новая кооперативная ролевая игра с симпатичным 2D-артом.

После анонса, на расширенной презентации Xbox Games Showcase, Microsoft еще раз показала игру, на этот раз с членами команды разработчиков, которые рассказали о том, что игроки могут ожидать от нее. Смотрите ниже, любезно предоставленный IGN.

Towerborne будет социальной игрой, а центральный центр под названием Belfry станет местом, куда игроки будут часто возвращаться, где, помимо прочего, вы сможете настроить своего персонажа.

Кроме того, были раскрыты новые подробности о боях игры, которые позволят игрокам быть гибкими и творческими в своих комбо, особенно при совместной работе с другими игроками. Разработчики также рассказали о великолепном 2D-арт стиле игры, который сочетает в себе 2D-эстетику и 3D-движение с перспективой сайдскроллинга.

Stoic Studio также заявляет, что после выхода Towerborne будет широко поддерживаться. В игре будет использоваться сезонный режим, и игроки могут ожидать частого появления нового контента и обновлений разного масштаба.

Towerborne выйдет где-то в 2024 году для Xbox Series X/S и ПК.