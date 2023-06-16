В бесплатной Trackmania пройдет кроссовер с Assassin's Creed Mirage ©

Trackmania, последняя часть хитовой серии гонок и конструкторов трасс от Ubisoft и Firebrand Games, только что выпустила новый геймплейный трейлер совместной игры с Assassin's Creed Mirage. Выход игры запланирован на следующую неделю, 19 июня 2023 года.

Сегодняшний трейлер показывает, что в кроссовере будет кампания с пятью трассами, бесплатный Кубок дня и различные награды, включая один пользовательский скин для автомобиля.

Trackmania изначально вышла на ПК еще в 2020 году, но только в прошлом месяце была портирована на консоли.

Assassin's Creed - это франшиза, известная своим паркуром и свободой передвижения, где игроки могут добраться практически до всего, карабкаясь и прыгая. Это фирменное ощущение, поэтому приятно видеть, что Trackmania уделяет ему внимание, предлагая трассы, проносящиеся через башни и петляющие по улицам.

Конечно, трейлер даже завершается классическим прыжком веры, что, по крайней мере, должно вызвать ухмылку у поклонников Creed. Автомобиль, на котором выполняется этот трюк, также имеет пользовательский скин, что немного не впечатляет, но приятно видеть логотип Крида на колесах.

Trackmania может показаться немного непонятным жанром, но она постепенно развивалась с течением времени и недавно превысила 5 миллионов игроков. Приятно видеть такой громкий кроссовер, который может даже дать некоторое представление о мире Assassin's Creed Mirage.