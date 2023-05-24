Бесплатная Trackmania преодолела рубеж в 5 миллионов игроков ©

Гоночная видеоигра Trackmania от Ubisoft достигла значительных успехов, превысив 5 миллионов игроков. Игра, первоначально выпущенная для Windows 1 июля 2020 года, является переосмыслением TrackMania Nations, а затем, 15 мая 2023 года, распространилась на консоли и облачные платформы.

Trackmania предлагает обновленный опыт серии, сочетающий стремительные гонки и трюки в аркадной манере. В этой обновленной версии игроки будут соревноваться на время на различных трассах, стараясь достичь наилучшего времени.

В игре представлен новый подход к окружению "Стадион", знакомый поклонникам предыдущих частей серии. Все ранее использовавшиеся блоки и элементы трассы были разработаны заново. Новая ледяная поверхность, плоские блоки и блоки в стиле бобслея являются заметными дополнениями. В игре также появились инструменты, позволяющие игрокам создавать свои собственные блоки и объекты, которыми можно делиться с другими игроками в своих творениях.

В отход от традиционной структуры кампании из 65 трасс, Trackmania представила ротационную сезонную кампанию из 25 трасс. В игре также есть постоянная кампания "Обучение" из 25 трасс, доступная всем игрокам. Игроки с подпиской "Стандарт" или "Клуб" могут получить постоянный доступ к прошлым кампаниям. Однако в этих кампаниях заблокированы таблицы лидеров, то есть улучшенные результаты игроков не повлияют на глобальные таблицы лидеров.

С момента своего первого выпуска Trackmania получила множество обновлений, добавляющих такие игровые возможности, как режим "Кубок дня" и матчмейкинг. Кроме того, было добавлено несколько новых наборов блоков, включая пластиковые блоки, водные блоки и динамические блоки.

Trackmania также способствует проведению общественных мероприятий и турниров, демонстрируя некоторые из самых популярных событий, таких как Кубок ZrT TrackMania, TrackMania Formula League и TrackMania Grand League.