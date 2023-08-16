Для игры TRAIL OUT вышло дополнение с элитными автомобилями

Дополнение Luxury Life уже доступно! Добро пожаловать в мир дорогих автомобилей! Данное DLC также принесёт новую одежду для Михалыча. Описание новых автомобилей:
Surge Mc1 - редкий британский спортивный автомобиль класса люкс. Быстрый, дорогой и красиво разбивается.
MASK X100 - полностью электрический автомобиль. Роскошный дизайн, качественная сборка и опциональный автопилот.
Limonator II - личный лимузин господина президента. Бронированный, тяжелый и держащий марку.
Для этой игры лучше бы подошла раллийная классика.