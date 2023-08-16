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TRAIL OUT 07.09.2022
7.2 166 оценок

Для игры TRAIL OUT вышло дополнение с элитными автомобилями

Pavel Rally
Новости

Дополнение Luxury Life уже доступно! Добро пожаловать в мир дорогих автомобилей! Данное DLC также принесёт новую одежду для Михалыча. Описание новых автомобилей:

Surge Mc1 - редкий британский спортивный автомобиль класса люкс. Быстрый, дорогой и красиво разбивается.

MASK X100 - полностью электрический автомобиль. Роскошный дизайн, качественная сборка и опциональный автопилот.

Limonator II - личный лимузин господина президента. Бронированный, тяжелый и держащий марку.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Pavel Rally

Для этой игры лучше бы подошла раллийная классика.

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