Для игры TRAIL OUT вышло дополнение с элитными автомобилями

У вас есть возможность принять участие в фестивале гонок в стиле дерби. Собирайте и улучшайте разные автомобили с нуля, побеждайте противников и собирайте фанатов, чтобы попасть в самую верхнюю часть «чёрного списка». Также вас ждут различные режимы, такие как кросс, дерби и фестиваль с опасными трюками на больших скоростях и опасных территориях.