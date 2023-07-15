Жесткие гонки на картах с бейсбольной битой - TRAIL OUT получила зубодробительное обновление ©

Видимо, студия GOOD BOYS решила, что гоночная аркада TRAIL OUT еще недостаточно динамичная, и выпустила весьма любопытное бонусное обновление Sweat & Speed. В игре появилась новая трасса, новые виды автомобилей, внесены некоторые исправления ошибок, а также добавлена одна интересная механика для адреналиновых заездов.

Говоря о последнем, теперь мы можем прокатиться на картах, однако такой заезд может стать весьма опасным. Для победы вам не обязательно рассчитывать траекторию поворотов, аккуратно обходить конкурентов и так далее. Теперь можно просто подъехать к своему сопернику и вырубить его бейсбольной битой.

Для менее агрессивных, но все еще динамичных состязаний добавлен "Формульный" болид Henry 1F, а также легенда советского автопрома Ласточка 2105 в виде ВАЗ-2105. Также обновление привнесло и другие улучшения, включая улучшенную оптимизацию графики, увеличение сцепления с дорогой и улучшенные подсказки в настройках игры. Разработчики также не забыли исправить другие мелкие ошибки, чтобы обеспечить вам наиболее приятный игровой опыт.