В Epic Games Store стартовала раздача головоломки на управление Train Valley 2 ©

Как обычно, в четверг Epic Games Store бесплатно раздает игру из своей растущей библиотеки. На этой неделе бесплатная игра — Train Valley 2, управленческая игра в стиле «железнодорожного магната» с некоторыми элементами головоломки. Игру можно будет бесплатно добавить в всвою библиотеку до 18:00 МСК 20 июля.

Игра, разработанная Flazm, является продолжением оригинальной Train Valley. Он предлагает геймерам возможность построить собственную железнодорожную империю. Вот еще немного информации о Train Valley 2.

Перенесите свою железнодорожную компанию из времен промышленной революции в будущее, удовлетворяя потребности городов и отраслей долины. Стройте железные дороги, улучшайте свои локомотивы и следите за графиком, без задержек и происшествий.