Авторы Trans-Siberian Railway Simulator показали русскую мафию ©

Авторы игры Trans-Siberian Railway Simulator, представляющую из себя симулятор выживания машиниста во время рейсов по России показали новый видеоролик, представляющий опасную русскую мафию.

В видеоролике главный герой подходит к подозрительному мужчине в ушанке и дублёнке, который представляется как Никита. Мужчина вручает главному герою взрывчатку, после чего через рацию с машинистом связывается босс мафии, предупреждающий, что у нас есть 15 минут на то, чтобы взорвать мост и при этом не повредить свой поезд. За террористический акт главному герою перечисляют 300$.

Дата выхода Trans-Siberian Railway Simulator неизвестна, но авторы игры обещают, что игра выйдет "скоро". В игре будет русская озвучка.