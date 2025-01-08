Splash Damage прекращает разработку многопользовательского экшена Transformers: Reactivate

Начало 2025 года принесло печальные новости для поклонников видеоигр по франшизе "Трансформеров". Компания Splash Damage объявила о прекращении разработки игры Transformers: Reactivate, что повлечет сокращения среди сотрудников студии. Об этом разработчики сообщили в официальном заявлении на платформе X.

Игра была анонсирована в декабре 2022 года и должна была стать многопользовательским экшеном для 1–4 игроков на PC и консолях. Игрокам предлагалось восстанавливать автоботов на руинах, сражаться и исследовать мир. Кинематографический трейлер вызвал большой интерес среди фанатов, но после анонса информации о проекте поступало крайне мало.

Splash Damage, известная своими работами над Dirty Bomb, Gears Tactics и Wolfenstein: Enemy Territory, отметила, что прекращение разработки связано с переориентацией студии на другие проекты. В официальном заявлении компания поблагодарила команду, работавшую над проектом, и подчеркнула, что партнерство с Hasbro, Inc. было ценным и плодотворным.

В марте 2023 года Splash Damage анонсировала новый проект под названием Project Astrid, создаваемый в сотрудничестве со стримерами Shroud и Sacriel. Это будет игра про выживание в открытом мире. Возможно, часть команды Transformers: Reactivate получит шанс продолжить работу над этим проектом.

Разработчики выразили сожаление, что не смогли довести игру до релиза, но отметили, что главное сейчас — поддержка сотрудников в этот сложный период и укрепление студии для будущих вызовов.