Trepang2, духовный преемник FEAR был тепло принят игроками ©

Поклонники неподражаемого шутера 2005 года F.E.A.R. могут удовлетворить свою жажду к динамичным перестрелкам. Вчера в Steam вышла игра Trepang2, духовный наследник классического творения студии Monolith.

В настоящее время у Trepang2 насчитывается 406 отзывов, причем 96% из них положительные. Как написал в своем обзоре один из игроков это самый крутой FPP-шутер со времен Doom 2016 года. А вот с онлайном у игры дела обстоят не так хорошо. По данным сервиса SteamDB, вчера в Trepang2 одновременно играли 1911 человек.

Как и подобает преемнику F.E.A.R., у нас есть возможность замедлить время, чтобы придать игре еще более впечатляющий вид. В наше время это относительно просто, но все равно работает очень хорошо. Есть и другие суперспособности, такие как сверхъестественная сила, скорость или временная невидимость.

Пока Trepang2 доступен только на ПК, но как объявили Team17 и Trepang Studios,в конце года шутер должен появится на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.