Trepang2, духовный преемник FEAR был тепло принят игроками

Поклонники неподражаемого шутера 2005 года F.E.A.R. могут удовлетворить свою жажду к динамичным перестрелкам. Вчера в Steam вышла игра Trepang2, духовный наследник классического творения студии Monolith.
В настоящее время у Trepang2 насчитывается 406 отзывов, причем 96% из них положительные. Как написал в своем обзоре один из игроков это самый крутой FPP-шутер со времен Doom 2016 года. А вот с онлайном у игры дела обстоят не так хорошо. По данным сервиса SteamDB, вчера в Trepang2 одновременно играли 1911 человек.
Как и подобает преемнику F.E.A.R., у нас есть возможность замедлить время, чтобы придать игре еще более впечатляющий вид. В наше время это относительно просто, но все равно работает очень хорошо. Есть и другие суперспособности, такие как сверхъестественная сила, скорость или временная невидимость.
Пока Trepang2 доступен только на ПК, но как объявили Team17 и Trepang Studios,в конце года шутер должен появится на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Больше запрещайте продавать игры неугодным вам игрокам. Сами виноваты. А вообще, такой низкий онлайн на старте это провал. Кажется, даже в редфейл на старте играли больше.
Спасибо конторе п****сов издателю team17 за это ,а разработков жалко
Разрабов жалко, но они работают за зарплату и наших денег в любом случае бы не увидели.
Ага, 100% вот не было бы в рф запрещено для покупки, так сразу бы онлайн был десятки тысяч
Это не из-за запрета, а из-за неадекватной цены на игру в большинстве
А может и десятки тысяч, откуда тебе знать.
На распродаже надо будет купить. Цена кусается, да и полное издание Starfield в ближайших планах.
А я обе игры возьму в магазине хатаба со 100% скидкой. А сэкономленные деньги занесу лучше тем, кто их действительно заслуживает.
Кто же их тогда заслуживает?
Кто жопкой лицемерно не виляет, а остался и работает в РФ и РБ легально и прозрачно
Кто эти "они"?
Фромы, лариан хотя бы. Миядзаки не ушел с российского рынка, а я так и не поиграл в Елден Ринг. Пора наверстать упущенное. А потом будет Балда 3 и Armored Core 6, осенью-зимой Космоморяк 2 (если издатель не скурвится, конечно). Есть и другие интересные проекты, но они только через торрент.
Очень тепло принят! Особенно в 🏴☠️Xattab Games Store🏴☠️!!! Прям нарасхват!!! Через полчаса после релиза 🤣
Поиграл полтора миссия и удалил.Халтура галимая,лохи за нее еще деньги платят лол
У меня такое впечатление о каждой игре серии The Elder Scrolls.
Цена для такой поделки высоковата.
Шикарная игра, бои просто кайф с замедлением времени, а каждый ваншот еще и продляет :) Маскировка там и не нужна по сути (ну если только на самых высоких сложностях). Очень крутые и зрелищные перестрелки. Не зря ждал. Из минусов, только если графика не самая топовая, но это ерунда. На эпических настройках просто летает в 2к разрешении, ни одного лага на 3070. Я бы сказал это смесь F.E.A.R. + Doom + Aliens vs Predator.
Trepang2 также доступен в GOG.
https://www.gog.com/ru/game/trepang2
А значит можно спокойно скачать с торрента GOG-версию Trepang2.
P.S.: Я бы купил Trepang2 в Steam, ну раз недоступен в РФ/СНГ, тогда бай-бай...
Добро пожаловать в Xattab Games Store!!! 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Купил на Plati.market и нет проблем.