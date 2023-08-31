Сегодня, 31 августа, состоялся релиз сказочного платформера Trine 5: A Clockwork Conspiracy на PC и консолях. На ПК за игру просят 1100 рублей.
Волшебник Амадей, рыцарь Понтий и воровка Зоя снова вместе в стране, полной опасностей.
Когда на их репутации появляется огромное пятно, любимые попадают в беду, а их собственные магические силы оказываются под угрозой, герои Тройки должны сплотиться, чтобы дать отпор ужасной Механической армии и восстановить мир и справедливость!
Отлично. На НГ мобыть возьму.