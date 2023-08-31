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Trine 5: A Clockwork Conspiracy 31.08.2023
7.4 34 оценки

Состоялся релиз сказочного платформера Trine 5: A Clockwork Conspiracy

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butcher69
Новости

Сегодня, 31 августа, состоялся релиз сказочного платформера Trine 5: A Clockwork Conspiracy на PC и консолях. На ПК за игру просят 1100 рублей.

Волшебник Амадей, рыцарь Понтий и воровка Зоя снова вместе в стране, полной опасностей.

Когда на их репутации появляется огромное пятно, любимые попадают в беду, а их собственные магические силы оказываются под угрозой, герои Тройки должны сплотиться, чтобы дать отпор ужасной Механической армии и восстановить мир и справедливость!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кей Овальд

Отлично. На НГ мобыть возьму.

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