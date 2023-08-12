В новом трейлере Trine 5: A Clockwork Conspiracy рассказали про кооператив на 4 игроков

Издательство THQ Nordic и разработчик Frozenbyte выпустили новый трейлер Trine 5: A Clockwork Conspiracy, в котором рассказывается о совместной игре для четырех игроков.
Возьми свой контроллер и объединись с тремя друзьями, онлайн или оффлайн, и отбрось грозную армию Заводных часов. Модернизированная система головоломок сохраняет актуальность, адаптируя задачу к количеству игроков, когда вы путешествуете по захватывающим дух 2,5D-ландшафтам в последней главе Trine.
Trine 5: A Clockwork Conspiracy выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 31 августа.