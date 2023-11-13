Стильный платформер Trinity Fusion выйдет из раннего доступа 15 декабря

Вы — единственная надежда на спасение мультивселенной, которую поработили безжалостные машины. Но вы не одиноки: у вас есть три параллельные личности в разных мирах, каждая со своим арсеналом оружия и умений. Вы побываете в самых разных биомах, созданных случайным образом: от пещер и лабораторий до городов в облаках. Там вам придётся сражаться не только с роботами, но и с мутантами.

В игре есть хаб, где вы сможете получать постоянные апгрейды для своих персонажей. Также вы сможете выбирать новые точки старта для своих забегов.