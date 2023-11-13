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Trinity Fusion 13.04.2023
6.8 15 оценок

Стильный платформер Trinity Fusion выйдет из раннего доступа 15 декабря

butcher69
Новости

Roguelite экшен-платформер Trinity Fusion выйдет из раннего доступа и будет запущен для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam и Epic Games Store 15 декабря, объявила компания-разработчик Angry Mob Games.

Trinity Fusion впервые вышла в Ранний доступ для ПК через Steam и Epic Games Store 13 апреля.

В Trinity Fusion игроку предстоит сыграть роль Майи, межпространственного воина, психологически связанного с тремя своими параллельными "я". Перед лицом неминуемого разрушения их миров из-за угрозы мутантов и машин, стремящихся уничтожить все живое, вы должны координировать свои действия с ее альтернативными личностями, чтобы уничтожить врага и объединить их миры, чтобы не допустить разрушения временных линий.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
U1traMagnum

Не ну за 568 pуб норм подгон , любителям таких жанр игр понравится.

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