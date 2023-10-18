Стала доступна полная версия стратегии во Второй мировой войне The Troop ©

После почти двух лет в раннем доступе сегодня вышла пошаговая тактическая игра на уровне взвода The Troop, разработанная Giant Flame и изданная PLA Studios, The Troop.

The Troop завершает период раннего доступа с новым арсеналом функций, включая три новые кампании, которые игроки смогут испытать — после приключений 21-й танковой дивизии, танковой дивизии СС и 31-й танковой бригады.

The Troop сочетает в себе лучшие традиции классических настольных военных игр в сочетании с интерактивностью и азартом, которые дает цифровой формат. Вы имеете полный контроль над действиями своих юнитов; танки не обнажат свою слабую бортовую броню неожиданным путем, скрытые орудия не раскроют свои позиции преждевременным выстрелом, пехота не побежит необъяснимым образом, когда победа находится в нескольких героических шагах.