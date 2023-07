Игроки TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 более 16 раз проехали вокруг света ©

NACON и команда RaceWard, гоночный лейбл NACON Studio Milan, объявили о выпуске бесплатного обновления, в котором содержится целый ряд улучшений для TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3. Они также представили инфографику, иллюстрирующую предпочтения игроков с момента выпуска игры.

Пока разработчики NACON Studio Milan работали над улучшением игрового процесса, игроки TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 решали всевозможные задачи. Среди самых впечатляющих цифр всего за 2 месяца после выхода игры игроки преодолели 402 000 миль по открытым дорогам, т.е. проехали более 16 раз вокруг света. Кроме того, они начали почти 2 миллиона гонок. В этом требовательном симуляторе самой опасной гонки в мире 45% игроков выбрали два самых сложных игровых режима, чтобы максимально приблизиться к реальности. Наконец, выиграв 4 гонки в этом году и установив новый абсолютный рекорд для Isle Of Man TT (16’36,115 минут при средней скорости 136 миль в час), Питер Хикман завоевал золотую медаль.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 вышла на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.