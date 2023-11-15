Ремастер Turok 3 вышел раньше запланированного срока

Новый ремастер Turok 3 вышел в Европе и Австралии на две недели раньше запланированного срока. Случилось это по ошибке, разработчик Nightdive Studios акцентирует внимание на том, что данная версия несет в себе кучу багов и ошибок, который будут исправлены в финальном билде, который выйдет 30 ноября.

Для игроков из других стран, например, из США и Канады, ремастер Turok 3 недоступен — им в любом случае придется подождать до конца месяца.

Путаница возникла из-за задержки Турок-3 на прошлой неделе, о которой было объявлено в пятницу. В заявлении о ситуации Nightdive говорится, что Nintendo of Europe не смогла вовремя принять меры, поэтому игра была запущена вчера, в предыдущую дату релиза, 14 ноября.