Состоялся релиз обновлённой версии Turok 3: Shadow of Oblivion

Известная студия ремастеров видеоигр и дочерняя компания Atari Nightdive Studios в сотрудничестве с Universal Games and Digital Platforms сообщила, что обновлённая версия Turok 3: Shadow Oblivion стала доступна на ПК в Steam и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch.

Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered — это точная реставрация классического шутера от первого лица, первоначально выпущенного в 2000 году для Nintendo 64, обновленного с помощью фирменного движка KEX Engine от Nightdive Studios для игры на современных игровых устройствах с разрешением до 4K и частотой 120 кадров в секунду. Он присоединяется к популярным ремастерам Turok и Turok 2: Seeds of Evil от Nightdive Studios, завершая трилогию.

В игре обновленный игровой процесс, текстуры высокого разрешения, улучшенное освещение и рендеринг, а также поддержка консольных геймпадов с функциями, специфичными для платформы. Это также первая игра от Nightdive Studios, построенная на последней версии движка KEX, в которой используется улучшенный рендеринг для достижения более высокого уровня визуальной точности 3D-моделей, текстур и графических эффектов.

В Turok 3: Shadow of Oblivion игроки выбирают между двойными главными героями Джозефом и Даниэль Файрсид, братьями и сестрами главного героя Turok 2: Seeds of Evil Джошуа Файрсида. Вместе они должны победить главного антагониста Обливиона и его последователей, Пожирателей Плоти, после предполагаемой гибели их брата от его рук.