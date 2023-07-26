Критики остались довольны сериалом Twisted Metal и сравнили его с "Миротворцем" ©

Уже через день состоится премьера неожиданной экранизации культовой серии гонок Twisted Metal. Франшиза берет своё начало с 1995 года и за это время успела прославиться благодаря своему неподражаемому черному юмору и режимам игры на полное уничтожение своих соперников. Последняя игра в серии вышла ещё в 2012 году и, казалось, ушла в небытие, но новый сериал по мотивам Twisted Metal обещает подарить фанатам знакомые ощущения от игры. Если верить первым отзывам на сериал, у создателей получилась действительно достойная интерпретация.

Многие рецензенты отмечают высокий уровень актерской игры и крепкий сценарий. Несмотря на явную нехватку бюджета, сериалу не хватает масштабности и эпичности, однако он компенсирует их другими элементами. Критикам понравились декорации и атмосфера шоу, которая напоминает ранние игры серии Twisted Metal.

В некоторых обзорах экранизацию Twisted Metal сравнивают с сериалом "Миротворец" от Джеймса Гана. Главный герой такой же неуклюжий, а самому сериалу не хватает экшена, но вместо этого здесь можно найти других харизматичных персонажей и несколько действительно крутых сцен.

Увидеть все эпизоды сериала можно будет уже 27 июля 2023 года на Peacock.