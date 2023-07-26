на главную
об игре
Twisted Metal (2012) 14.02.2012
8.4 185 оценок

Критики остались довольны сериалом Twisted Metal и сравнили его с "Миротворцем"

©
Gutsz
Новости

Уже через день состоится премьера неожиданной экранизации культовой серии гонок Twisted Metal. Франшиза берет своё начало с 1995 года и за это время успела прославиться благодаря своему неподражаемому черному юмору и режимам игры на полное уничтожение своих соперников. Последняя игра в серии вышла ещё в 2012 году и, казалось, ушла в небытие, но новый сериал по мотивам Twisted Metal обещает подарить фанатам знакомые ощущения от игры. Если верить первым отзывам на сериал, у создателей получилась действительно достойная интерпретация.

Многие рецензенты отмечают высокий уровень актерской игры и крепкий сценарий. Несмотря на явную нехватку бюджета, сериалу не хватает масштабности и эпичности, однако он компенсирует их другими элементами. Критикам понравились декорации и атмосфера шоу, которая напоминает ранние игры серии Twisted Metal.

В некоторых обзорах экранизацию Twisted Metal сравнивают с сериалом "Миротворец" от Джеймса Гана. Главный герой такой же неуклюжий, а самому сериалу не хватает экшена, но вместо этого здесь можно найти других харизматичных персонажей и несколько действительно крутых сцен.

Увидеть все эпизоды сериала можно будет уже 27 июля 2023 года на Peacock.

2
5
Twisted Metal (2012)
14.02.2012
Комментарии: 5
Ваш комментарий
dangerous_beast

Годный бы ремейк Twisted Metal 1995г

1
X_ray_83
Главный герой такой же неуклюжий, а самому сериалу не хватает экшена, но вместо этого здесь можно найти
1
Mad_cloud

То что критики довольны это еще ни о чем не говорит .

0
agula98
Twisted Metal
а самому сериалу не хватает экшена

Так получается сериал на самом деле кал, они бы еще взялись снимать сериал по какому-нибудь hotline miami убрали из него весь экшен и превратив в драму

0
Djexat666

Походу дела совсем плохи( Значит повестка отработаны на все 100. Я был бы рад если бы критики остались не довольны

0