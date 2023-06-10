Twisted Metal (2012) 14.02.2012
8.4 181 оценка

Пользователей не впечатлил фрагмент из сериала Twisted Metal

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butcher69
Новости

Мы получили новый отрывок из предстоящей экранизации по мотивам серии игр Twisted Metal от Peacock, и фанаты в сети, похоже, не слишком довольны увиденным.

Главное, чего не хватает в расширенном ролике Twisted Metal, - это автомобильных боев, так как они были основным элементом серии Twisted Metal. Twisted Metal - любимая франшиза, и для некоторых фанатов довольно странно, что публика получит сериал, а не новую часть серии видеоигр Twisted Metal.

Кроме того пользователи отмечают плохую игру Энтони Маки и то, что фрагмент довольно скучной и не запоминающийся. На данный момент у ролика 11 тыс. дизлайков при 4.8 тыс. лайков.

Премьера Twisted Metal назначена на 27 июля в США на канале подписки Peacock.

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TIMetal

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