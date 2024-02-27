СМИ: новая часть Twisted Metal с элементами живого сервиса была отменена

Sony Interactive Entertainment, как сообщается, отменила выход игры Twisted Metal в рамках планов по реструктуризации, о которых было объявлено во вторник, 27 февраля.

Сегодня PlayStation заявила, что планирует уволить около 900 сотрудников по всему миру, что составляет около 8 % от общего числа работников компании. В том числе будут сокращены сотрудники британской студии Firesprite.

По данным Bloomberg, в рамках сегодняшних изменений в компании Sony отменила разработку игры Twisted Metal с элементами живого сервиса, которая находилась в разработке в Firesprite.

В 2022 году портал VGC сообщил, что перезагрузка видеоигры Twisted Metal находится в активной разработке в Firesprite, перешедшей от оригинального разработчика Lucid Games.