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Twisted Metal (2012) 14.02.2012
Экшен, Гонки
8.3 189 оценок

СМИ: новая часть Twisted Metal с элементами живого сервиса была отменена

butcher69
Новости

Sony Interactive Entertainment, как сообщается, отменила выход игры Twisted Metal в рамках планов по реструктуризации, о которых было объявлено во вторник, 27 февраля.

Сегодня PlayStation заявила, что планирует уволить около 900 сотрудников по всему миру, что составляет около 8 % от общего числа работников компании. В том числе будут сокращены сотрудники британской студии Firesprite.

По данным Bloomberg, в рамках сегодняшних изменений в компании Sony отменила разработку игры Twisted Metal с элементами живого сервиса, которая находилась в разработке в Firesprite.

В 2022 году портал VGC сообщил, что перезагрузка видеоигры Twisted Metal находится в активной разработке в Firesprite, перешедшей от оригинального разработчика Lucid Games.

-6
7
Twisted Metal (2012)
14.02.2012
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Ivan Dro

Недолго музыка играла.

1
Гена Транквилизатор
1
Brock_Harrison

+ забыли добавить что консоли там кинцо-мыльцо 30 фпс.

-2
Josuke_4444

Это...Победа....?

1
04Korez

Ну надеюсь это не означает точку на серии. Главное что бы без лайф-сервис гриндилок

0
Joe Grim

Главное, что бы пк порты не забыли отменить. Это все что нужно владельцам PlayStation, именно для этого они купили консоль

0
Predator556

И слава Богу

-1