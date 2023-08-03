DLC Medical School выйдет для Two Point Campus 17 августа ©

Комичный симулятор управления университетом Two Point Campus получит новый DLC в конце этого месяца — Medical School. 17 августа Two Point Campus: Medical School добавит совершенно новый курс для ваших хаотичных студентов, а также новый кампус, новые типы комнат и новые предметы.

Студенты-медики будут учиться на озере Тамбл, где вас ждут различные другие объекты, которые ждут вас, когда вы будете проходить новые испытания DLC. Медсестры и врачи становятся новыми типами студентов, и у них будут совершенно новые главные клиники и кабинеты психиатрии для практики. Есть даже некоторые классические болезни Two Point Hospital, которые ваши ученики должны диагностировать, такие как мозговые газы или головокружение.