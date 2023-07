В Two Point Campus проходят бесплатные выходные ©

Студия Two Point решила отпраздновать годовщину Two Point Campus и анонсировала бесплатные выходные. Эта остроумная управленческая игра является продолжением Two Point Hospital, современного переосмысления Theme Hospital, созданного разработчиками из Bullfrog Productions и Lionhead Studios, которые работали над оригиналом еще в середине 90-х годов. Теперь, когда игра готовится покинуть PC Game Pass, Two Point Campus на короткое время становится бесплатной в Steam на выходные, а если вы решите продолжить игру после этого, то получите хорошую скидку.

Как следует из названия, в Two Point Campus вам предстоит управлять самым лучшим учебным заведением. От планировки школы и покупки помещений до найма персонала и контроля за тем, чтобы все были довольны и учились, - вам придется выложиться по полной, пытаясь удовлетворить все потребности преподавателей, студентов, уборщиц, поваров и т.д.

Как и следовало ожидать от создателей Two Point Hospital, предлагаемые занятия варьируются от фантастических, таких как "Волшебство" и "Темное искусство", до смешных - "Рыцарская школа" обучает благородным приемам средневекового воина, а "Веселый бизнес", конечно же, представляет собой упражнение в тонкостях клоунады.

Если вы уже играли в Two Point Hospital и вам понравилась игра, то Campus, безусловно, стоит попробовать - и хотя на старте игры было несколько заметных ошибок и глюков, Two Point Studios продолжала обновлять и улучшать игру в течение двенадцати месяцев после выпуска.

В честь первого года существования игры вы можете играть в Two Point Campus бесплатно в Steam до 31 июля. Кроме того, действует распродажа с 50%-ной скидкой. Также действуют скидки на все DLC-пакеты. Полный комплект, включающий базовую игру и все три DLC, предлагается со скидкой 48%.

Игра Two Point Campus также была доступна на PC Game Pass с момента ее выхода, но 1 августа она покинет этот сервис, так что если вы играли в нее и хотите продолжить, вам придется приобрести свою собственную копию. В магазине Microsoft Store подписчикам Game Pass уже сейчас предоставляется та же 50%-ная скидка, так что вы можете выбрать ту платформу, которая вам больше по душе.

Поиграть, по идее, получится и из России - просто нажмите здесь и ваш клиент Steam начнет установку "бесплатной версии".