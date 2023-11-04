Авторы UBOAT раскрыли несколько подробностей о предстоящем обновлении

Польская студия Deep Water объявила о том, какие достопримечательности мы можем ожидать в следующем обновлении игры UBOAT.

Самой большой новостью станет добавление TDC - элемента, о котором фанаты просили больше всего. Под этой аббревиатурой скрывается Torpedo Data Computer - электромеханический вычислитель, который отвечал за расчет угла отклонения гироскопа торпеды и некоторых других параметров атаки. Использование этого элемента будет совершенно необязательным, поэтому авторы могли позволить себе стремиться к максимальной реалистичности при его внедрении.

Обновление также означает, что теперь мы не всегда будем получать точную информацию о глубине на карте. Такие данные мы будем получать только вблизи портов, поскольку у Кригсмарине были подробные карты местности вокруг них. В остальных же регионах придется бороться со значительной погрешностью и полагаться на эхолот, который, кстати, будет значительно улучшен в этом обновлении.

В патче будет добавлен журнал отчетов экипажа, а также расширена симуляция дизельного двигателя (в частности, теперь будет учитываться температура выхлопных газов).

Кроме того, в обновлении будут внесены многочисленные улучшения в режим FPP.

Одновременно авторы поблагодарили разработчиков мода TDC, чья работа значительно облегчила внедрение этой функции в официальную версию. Разработчики также благодарны другим фанатам, таким как Stosstrupp, DECAFBAD и Melonir, которым они помогли с различными аспектами обновления. Также упоминается скончавшийся в 2017 году Мачек Флорек, автор лучшего онлайн-сборника о TDC, с которым авторы сотрудничали на ранних этапах производства.

Напомним, что UBOAT дебютировала в раннем доступе Steam 30 апреля 2019 года. В настоящее время игра доступна только на ПК, но в дальнейшем планируется релиз на Nintendo Switch. Проект получил теплый прием - в Steam у него 81% положительных отзывов.