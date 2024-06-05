Авторы футбольного симулятора UFL определились с датами проведения открытой беты

Разработчики амбициозного футбольного симулятора UFL порадовали фанатов свежим трейлером, в котором не только продемонстрировали новые геймплейные кадры, но и объявили даты проведения открытого бета-тестирования игры. Обладатели консолей текущего поколения Xbox Series и PlayStation 5 смогут опробовать UFL уже с 7 по 9 июня. Примечательно, что предварительная загрузка игры уже доступна на обеих платформах, так что желающие могут заранее подготовиться к старту тестирования.

Студия Strikerz Inc. обратилась к участникам грядущего бета-теста с просьбой делиться своими впечатлениями и отзывами об игре. Разработчики подчеркнули, что внимательно прислушиваются к мнению сообщества и намерены использовать полученную обратную связь для дальнейшего улучшения UFL.

Одной из самых обсуждаемых тем в комментариях к трейлеру стал вопрос о возможном выходе UFL на персональных компьютерах. Многие поклонники футбольных симуляторов традиционно предпочитают играть именно на PC, и они жаждут узнать, стоит ли ждать версию для этой платформы.

К счастью, разработчики не оставили эти вопросы без внимания. В ответ на многочисленные запросы они заверили, что прекрасно осознают важность PC-аудитории для жанра спортивных игр. При этом они подчеркнули, что релиз на консолях нового поколения — это лишь первый шаг, своеобразная «стартовая точка» для UFL.

Авторы игры дали понять, что в их планы входит выпуск UFL на максимально широком спектре платформ. Хотя конкретные сроки и детали пока не разглашаются, саму идею портирования игры на PC разработчики однозначно не отвергают. Более того, они выразили заинтересованность в том, чтобы со временем охватить как можно больше игровых систем.