Вышел бесплатный футбольный симулятор UFL - "убийца" EA Sports FC

Кипрская студия Strikerz Inc. выпустила бесплатный футбольный симулятор UFL, который до релиза публика нарекла «убийцей» EA Sports FC и eFootball. Игра пока доступна только на PS5 и Xbox Series X|S, но позднее релиз состоится и на ПК.
Одним из инвесторов UFL выступил Криштиану Роналду, вложивший в разработку симулятора около $40 млн (4,1 млрд руб. по курсу ЦБ без НДС).
UFL создавалась независимой командой, поэтому не имеет лицензий на использование символики многих футбольных клубов. Однако разработчикам удалось подписать соглашения с «Вестхэм Юнайтед», «Спортинг», донецким «Шахтером» и рядом других команд. Кроме того, в игре есть известные футболисты: Криштиану Роналду, Кевина Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Роберто Фирмино.
В UFL геймеры могут собрать свой состав в аналоге Ultimate Team из EA Sports FC. Одиночных режимов в футбольном симуляторе нет. Игра вышла с полной русской локализацией — субтитрами и озвучкой.
Лучшеб Криш посоветовал PES возродить.
efootball и есть ПЕС, только бесплатный) (ну да, ну да, урезаны чемпы для одиночек) а геймплей то тот же:)
Спортивные симуляторы это такая тема, где сносная игра получается только после многих лет полирования болванок (да и то не всегда). А тут сразу убийцу EA FC выпускают
Что ты несёшь?
если будут бесплатную игруху покупать, то тогда точно конкуренция появится!
ну че там, убил или нет?
выглядит как индюшня какаята, походу развели Роналду на бабки