Вышел бесплатный футбольный симулятор UFL - "убийца" EA Sports FC

Кипрская студия Strikerz Inc. выпустила бесплатный футбольный симулятор UFL, который до релиза публика нарекла «убийцей» EA Sports FC и eFootball. Игра пока доступна только на PS5 и Xbox Series X|S, но позднее релиз состоится и на ПК.

Одним из инвесторов UFL выступил Криштиану Роналду, вложивший в разработку симулятора около $40 млн (4,1 млрд руб. по курсу ЦБ без НДС).

UFL создавалась независимой командой, поэтому не имеет лицензий на использование символики многих футбольных клубов. Однако разработчикам удалось подписать соглашения с «Вестхэм Юнайтед», «Спортинг», донецким «Шахтером» и рядом других команд. Кроме того, в игре есть известные футболисты: Криштиану Роналду, Кевина Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Роберто Фирмино.

В UFL геймеры могут собрать свой состав в аналоге Ultimate Team из EA Sports FC. Одиночных режимов в футбольном симуляторе нет. Игра вышла с полной русской локализацией — субтитрами и озвучкой.