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UFL 05.12.2024
Симулятор, Мультиплеер, Спорт, Футбол, Условно-бесплатная
4.5 34 оценки

Вышел бесплатный футбольный симулятор UFL - "убийца" EA Sports FC

Simple Jack
Новости

Кипрская студия Strikerz Inc. выпустила бесплатный футбольный симулятор UFL, который до релиза публика нарекла «убийцей» EA Sports FC и eFootball. Игра пока доступна только на PS5 и Xbox Series X|S, но позднее релиз состоится и на ПК.

Одним из инвесторов UFL выступил Криштиану Роналду, вложивший в разработку симулятора около $40 млн (4,1 млрд руб. по курсу ЦБ без НДС).

UFL создавалась независимой командой, поэтому не имеет лицензий на использование символики многих футбольных клубов. Однако разработчикам удалось подписать соглашения с «Вестхэм Юнайтед», «Спортинг», донецким «Шахтером» и рядом других команд. Кроме того, в игре есть известные футболисты: Криштиану Роналду, Кевина Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Роберто Фирмино.

В UFL геймеры могут собрать свой состав в аналоге Ultimate Team из EA Sports FC. Одиночных режимов в футбольном симуляторе нет. Игра вышла с полной русской локализацией — субтитрами и озвучкой.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
tvorog8088

Лучшеб Криш посоветовал PES возродить.

1
AdamC

efootball и есть ПЕС, только бесплатный) (ну да, ну да, урезаны чемпы для одиночек) а геймплей то тот же:)

0
Генерал Анатолий

Спортивные симуляторы это такая тема, где сносная игра получается только после многих лет полирования болванок (да и то не всегда). А тут сразу убийцу EA FC выпускают

0
Комментарий удален
Trezvopoy

Что ты несёшь?

0
AdamC

если будут бесплатную игруху покупать, то тогда точно конкуренция появится!

0
Темный-Властелин

ну че там, убил или нет?

-1
Toma Hawk

выглядит как индюшня какаята, походу развели Роналду на бабки

-1