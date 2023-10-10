Представлен новый геймплейный трейлер UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves

Приключенческий экшен, созданный по мотивам культового анимационного сериала «Грендайзер».

После разрушения планеты Флид Империей Вега, Дайсукэ находит убежище на Земле. За его воспитание принимается Гэндзо Умон, и Дайсукэ начинает жить на ферме Ширакаба.

Когда Вега готовится напасть на Землю, Дайсукэ готовится защищать планету с помощью Грендайзера, мощного робота, который находится глубоко внутри обсерватории Гэндзо Умона. Вместе с принцем планеты Флид, Кодзи Кабуто, Дайсукэ будет отражать атаки Веги и сражаться с его страшными роботами.