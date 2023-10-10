Представлен новый геймплейный трейлер UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves

Издательство Microids и компания-разработчик Endroad выпустили новый геймплейный трейлер игры UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves.
UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves будет следовать первой сюжетной линии аниме-сериала, давая игрокам возможность вновь пережить самые яркие моменты этого эпического приключения. Поклонники сериала будут рады узнать, что в игре прозвучат незабываемые музыкальные темы из аниме, заново оркестрованные для еще большего погружения в атмосферу. Эти музыкальные темы стали важнейшей составляющей успеха аниме, и теперь игроки смогут насладиться ими в интерактивном режиме.
UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam 14 ноября, а на Switch - в 2024 году.