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UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves 14.11.2023
6.8 16 оценок

Представлен новый геймплейный трейлер UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves

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butcher69
Новости

Издательство Microids и компания-разработчик Endroad выпустили новый геймплейный трейлер игры UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves.

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves будет следовать первой сюжетной линии аниме-сериала, давая игрокам возможность вновь пережить самые яркие моменты этого эпического приключения. Поклонники сериала будут рады узнать, что в игре прозвучат незабываемые музыкальные темы из аниме, заново оркестрованные для еще большего погружения в атмосферу. Эти музыкальные темы стали важнейшей составляющей успеха аниме, и теперь игроки смогут насладиться ими в интерактивном режиме.

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam 14 ноября, а на Switch - в 2024 году.

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