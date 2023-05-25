Психоделическая метроидвания Ultros выйдет на рынок в 2024 году ©

В наступающем году игроков ждет психоделическая метроидвания под названием Ultros. Игра начинается с пробуждения игрока на Саркофаге, огромном межзвездном объекте, напоминающем космическую матку, в которой обитает древнее демоническое существо Ultros. После крушения корабля игрок попадает в бесконечный цикл черной дыры, что требует глубокого исследования Саркофага и его обитателей, чтобы понять свою роль в этой космической головоломке.

По мере продвижения по этому загадочному царству игроки сталкиваются с экзистенциальной проблемой: являются ли они теми, кто разрушит этот цикл, или они могут каким-то образом превратиться из предвестника разрушения в агента возрождения?

Ultros погружена в мир научной фантастики, представляя богатый, инопланетный пейзаж, наполненный жизнью. Игру отличает нетрадиционный художественный стиль и захватывающий саундтрек, созданный El Huervo, известным своим вкладом в Hotline Miami. Благодаря глубокой истории и экологическому повествованию Ultros исследует мета-темы психического здоровья, жизни, смерти и кармического цикла.

Мир Ultros служит сценой для напряженных, близких боев с космическими формами жизни. Каждый удар клинка игрока имеет решающее значение, придавая бою ощущение неотложности. Однако эта жестокость резко контрастирует с моментами спокойствия, когда игрок взращивает растительную жизнь в Саркофаге. Эти мирные интерлюдии предоставляют возможность для созерцания, а также открывают более глубокий доступ к скрытым путям.

В Ultros реализована уникальная механика циклов, которая предлагает игрокам переигрывать ключевые моменты сюжета, раскрывать секреты мира, открывать новые области мира и способности с помощью ветвящегося дерева навыков, а также оттачивать свой уникальный стиль боя. Каждый цикл обещает приблизить игрока на шаг ближе к неуловимой истине, скрытой в загадочном мире ULTROS.

Ultros выйдет в 2024 году для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. В настоящее время ее можно заказать на Steam.