Для ПК-версии Uncharted: Legacy of Thieves неожиданно вышло новое обновление

Разработчики из Naughty Dog и Iron Galaxy Studios совершенно неожиданно сообщили о выходе четвертого патча для ПК-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection.
К сожалению, патч не такой значительный и не направлен на улучшение производительности, а больше направлен на исправление проблем игры при управлении с мыши и клавиатуры, но все равно приятно видеть, что разработчики не забросили игру. Последний патч вышел почти семь месяце назад и был негативно встречен игроками.
- Улучшения для устранения дрожания камеры, с которым сталкиваются некоторые пользователи мыши и клавиатуры
- Добавлена новая опция меню, позволяющая пользователям регулировать уровень сглаживания движения мыши (Options > Controls > Mouse Smoothing)
- Добавлены новые параметры совместимости аудио (Параметры > Аудио > Совместимость)
- Режим вывода: Настройка того, какие звуки воспроизводятся через пространственный звуковой драйвер ОС. Выберите другие настройки, если вы слышите приглушенный, отсутствующий или необычно тихий звук. Например, если музыка или диалог во время сцен звучат ненормально тихо, попробуйте использовать режим Spatial вместо Hybrid по умолчанию.
- Задержка: Регулировка короткого периода задержки между запросом звукового эффекта и его воспроизведением. Более высокая задержка повышает надежность воспроизведения звука, особенно на процессорах с низкими характеристиками. Увеличьте это значение, если вы испытываете всплески, щелчки или искажения звука. Более высокая задержка также решает проблемы с аудиоинтерфейсами, настроенными на большой размер буфера, и некоторыми беспроводными наушниками.
Спс. За бета тест, соснольщики
В отличие от ждунов они наигрались, пока пекари делали сосо
Шутки-шутками, консольщики всегда всё воспринимают на свой счёт.
Смею заявить, я на ПК с рождения. Игру не ждал, вышла, прошёл и хрен с ней.
Зато теперь играем в ультравайде с 100+ фпс на мышке. Кайф. Ещё и патч подогнали, фиксящий мышку
Пока все наигрались, пекари играют устаревшею игру которую все забыли, да и смотря на статистику стим, не все играют в таком разрешении и таким же фпс 😝
Ложка к обеду дорога. Так что не особо уже актуально.
После выхода на ПК, понимаешь, что эксклюзивы соньки цены только тем, что они эксклюзивы. Абсолютно средние проходнячки на разик.
Патч пятый, просто версия 1.4
Очень вовремя😂😂😂