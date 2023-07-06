Для ПК-версии Uncharted: Legacy of Thieves неожиданно вышло новое обновление ©

Разработчики из Naughty Dog и Iron Galaxy Studios совершенно неожиданно сообщили о выходе четвертого патча для ПК-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection.

К сожалению, патч не такой значительный и не направлен на улучшение производительности, а больше направлен на исправление проблем игры при управлении с мыши и клавиатуры, но все равно приятно видеть, что разработчики не забросили игру. Последний патч вышел почти семь месяце назад и был негативно встречен игроками.