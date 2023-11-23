ПК-версия Uncharted The Lost Legacy получила модификацию с Ларой Крофт из серии Tomb Raider

И это наконец-то произошло. Моддер Swiz19 поделился удивительным модом для Uncharted The Lost Legacy, который переносит в игру Лару Крофт из серии Tomb Raider.
По сути, этот мод заменяет Хлою Фрейзер на Лару Крофт. Таким образом, Uncharted станет похожа на игру Tomb Raider. Эта серия начиналась как "клон Tomb Raider", поэтому играть за Лару Крофт вполне логично. Однако, к сожалению, мод не изменяет голос Хлои.
Мод Tomb Raider включает в себя три наряда для Лары. Эти наряды вдохновлены предыдущими играми и фильмами. Так, вы можете найти классический наряд, а также наряды из Cradle of Life и Angel of Darkness.
Джип Лары также был заменен с красного на синий по мотивам The Last Revelations. Все снаряжение (веревка и фонарик) спрятано, а все оружие убрано в кобуру (за исключением двух пистолетов, которые всегда на виду).
Скачать его можно вот здесь.
Я так понял автор модификации расист, раз Лару сделал поджаренную.
Моделька Хлои, а она полу-негр, по этому цвет такой, хотя возможно можно было отбелить,
пс. расизм на западе может быть только в сторону негров, если негры унижают белых и заменяют их на чёрных это норм, как говорится у них стрела летит только в одну сторону.
У Ларки всегда большие были, а сейчас фигульки какие то.
Лучше бы заменили черномазую напарницу Хлои...