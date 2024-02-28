Разработчик MachineGames поделился впечатляющим видео, демонстрирующим Uncharted на Unreal Engine 5

Дэниел Арриага, бывший сотрудник Ubisoft, а ныне разработчик MachineGames, недавно опубликовал потрясающее видео, в котором показал воссоздание Uncharted на движке Unreal Engine 5.

Чтобы создать это оригинальное приключение Uncharted на Unreal Engine 5, Арриага использовал сторонние ресурсы (например, IWALS). И, как вы увидите, в этой фанатской игре есть практически всё. От кат-сцен и декораций до платформера и продвинутой механики перестрелок — все это похоже на игру Uncharted. Тот факт, что это тоже было создано одним человеком, очень впечатляет. Арриага создал эту игру Uncharted в UE5 для портфолио.