Uncharted: The Nathan Drake Collection может получить ремастер для PS5 и ПК

Sony Interactive Entertainment — издатель, который не нуждается в представлении ни одному геймеру. В последнее время компания все чаще и охотнее публикует свои игры на компьютерах. Похоже, недавно стало изестно, какие еще хиты PlayStation появятся на ПК в будущем.

Портфель франшиз, принадлежащих Sony Interactive Entertainment, достаточно широк, ведь бренд PlayStation в этом году отметит свое 30-летие. Поэтому игроки надеются, что организация поделится с игроками ПК не только популярными и относительно новыми играми, но и хитами многолетней давности.

И кажется, что Sony могла бы прислушаться к голосам фанатов и заказать портирование дальнейших игр. На этот раз это будут игры, хорошо знакомые владельцам как PlayStation 3, так и PlayStation 4. Речь идет о God of War III Remastered, представляющем собой закрытие греческой главы жизни Кратоса, и Uncharted: The Nathan Drake Collection, представляющем собой сборник первых трех частей серии. Подобные слухи можно найти в X-профиле пользователя Zuby_Tech. Он также утверждает, что Sony также может решить подготовить полноценные ремейки.

В случае с Uncharted это кажется вполне вероятным. Прежде всего, уже давно говорилось, что Sony рассматривает возможность подготовки сборника из пяти игр или ремейка первой части, выпущенной в 2007 году и впервые обновленной в 2016 году для Nathan Drake Collection. Во-вторых, игроки Steam и Epic Games Store на данный момент смогли познакомиться с двумя последними частями серии: Uncharted 4: A Thief's End и спин-оффом Uncharted: The Lost Legacy.