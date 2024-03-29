Uncharted: The Nathan Drake Collection может получить ремастер для PS5 и ПК

Sony Interactive Entertainment — издатель, который не нуждается в представлении ни одному геймеру. В последнее время компания все чаще и охотнее публикует свои игры на компьютерах. Похоже, недавно стало изестно, какие еще хиты PlayStation появятся на ПК в будущем.
Портфель франшиз, принадлежащих Sony Interactive Entertainment, достаточно широк, ведь бренд PlayStation в этом году отметит свое 30-летие. Поэтому игроки надеются, что организация поделится с игроками ПК не только популярными и относительно новыми играми, но и хитами многолетней давности.
И кажется, что Sony могла бы прислушаться к голосам фанатов и заказать портирование дальнейших игр. На этот раз это будут игры, хорошо знакомые владельцам как PlayStation 3, так и PlayStation 4. Речь идет о God of War III Remastered, представляющем собой закрытие греческой главы жизни Кратоса, и Uncharted: The Nathan Drake Collection, представляющем собой сборник первых трех частей серии. Подобные слухи можно найти в X-профиле пользователя Zuby_Tech. Он также утверждает, что Sony также может решить подготовить полноценные ремейки.
В случае с Uncharted это кажется вполне вероятным. Прежде всего, уже давно говорилось, что Sony рассматривает возможность подготовки сборника из пяти игр или ремейка первой части, выпущенной в 2007 году и впервые обновленной в 2016 году для Nathan Drake Collection. Во-вторых, игроки Steam и Epic Games Store на данный момент смогли познакомиться с двумя последними частями серии: Uncharted 4: A Thief's End и спин-оффом Uncharted: The Lost Legacy.
Потом килзона, гад войны шд вол1 и вол2, моторсторм, инфамос, резистенс и тд.
эх мечты
Блин я всю жизнь мечтаю поиграть во все серии анчартед. Но соньки у меня никогда не было по этому играл я примерно вот так.
Давно пора
Сони совсем обленились...Понравилось бабки зарабатывать при минимальном количестве усилий. Идите новые игры делайте, дармоеды! А то ПС5 PRO они собрались выпускать, хотя для обычной PS5 толком игр не выпустили. На кой хрен мне их терафлопсы от новой консоли, если они только и делают что ремастеры клепают?! Игр которые используют все возможности новой консоли практически нет
Да эта консоль по сути только для гта 6 и выпускается, чтобы хоть 30 фпс выдать с меньшим количеством мыла. Обычная пс5 будет в 720р работать
+)
ммм, ремастер ремастеров
ну а в целом, трилогии действительно не хватает на пека, особенно - второго и третьего дрейка
А новое и прям сразу на ПК ? Или только можете ремастера попахивающие на ПК и на новых консолях выпускать. По фулл-прайсу....
Я не понимаю что они творят! Ну блин! Сделайте REMAKE 1 и 2 части Анчартеда, я бы поиграл в это, а ремастер то зачем? он и так хорошо идёт на приставке.. на ПК можно спокойно через эмулятор 3 плоечки или 4 плоечки запустить его..
ТададаДАММ, шах и мат СониЧушки, хотя если серьёзно, оставили бы этого каличного Драке сонибоям как утешение в их нелёгкой борьбе за эксклюзЯвчики..
Соничушки тебе напишут бладборн.