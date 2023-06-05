Средневековый зомби-экшен для VR Undead Citadel получил релизный трейлер ©

Сегодня Dark Curry представила релизный трейлер своей долгожданной VR-игры Undead Citadel. Трейлер предлагает взгляд на захватывающий и напряженный игровой процесс, ожидающий игроков в стенах цитадели с привидениями, начиная с 8 июня в Steam.

Undead Citadel катапультирует игроков в заряженное адреналином приключение, сталкивая их с безжалостными полчищами нежити в душераздирающих сценариях сражений с толпой.

Вооружившись разнообразным арсеналом, игроки могут использовать различные боевые стили, от рубящих ударов и стрельбы до сокрушительных, колющих и даже рукопашных расчленений своих противников. Трейлер предлагает дразнящий предварительный просмотр динамичной боевой механики и захватывающего игрового процесса, которые ждут вас.

Undead Citadel предлагает захватывающий игровой процесс в виртуальной реальности, сочетающий волнующие бои с глубоко захватывающей средой. По мере того, как игроки будут путешествовать по зловещим глубинам цитадели, они столкнутся с огромным количеством мощного оружия и магических зелий, постепенно раскрывая леденящие душу секреты, скрытые в ее наполненных привидениями залах.