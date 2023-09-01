Гибрид стратегии в реальном времени и RPG Undead Horde 2: Necropolis стал доступен на iOS

Продолжение экшена Undead Horde, где вам снова предлагается взять на себя роль короля нежити. Вы должны начать воскрешать мертвецов, чтобы иметь возможность отбиваться от атак живых. Ваши враги будут постоянно пытаться атаковать ваш Некрополис, поэтому вам потребуется самая сильная армия нежити.

Восстанавливайте Некрополис, открывайте новые таланты улучшения и силы, спасайте души умерших и завоюйте весь мир.