Гибрид стратегии в реальном времени и RPG Undead Horde 2: Necropolis стал доступен на iOS

Разработчик и издатель мультиплатформенных игр 10tons запускает Undead Horde 2: Necropolis в App Store для iOS. В Undead Horde 2 игрок становится королем нежити, обладающим способностью поднимать миньонов-нежить и командовать ими. Главная задача — восстановить Некрополь — дом нежити, разрушенный живыми. Android-версия выйдет позднее этой осенью.
В Undead Horde 2 вы играете за могущественного короля-некроманта. У вас есть возможность воскрешать мертвецов и командовать ими в бою. С каждой победой ваша армия будет становиться сильнее, а по мере восстановления города вы будете увеличивать свою мощь и открывать новые таланты и юниты.