Состоялся анонс игры по управлению коррумпированной фармацевтической компанией Undead Inc. ©

Team17 Digital и Rightsized Games анонсировали roguelike-игру по управлению ресурсами Undead Inc. на сегодняшней выставке PC Gaming Show. Приходя на ПК, Undead Inc. приглашает игроков вступить в роль управляющего директора их собственной франшизы Endswell Medical. Игроки должны будут развивать бизнес уже состоявшейся успешной и прибыльной фармацевтической компании, поддерживать поток денег, выполнять цели, установленные все более голодным советом директоров... и хоронить тела абсолютно любыми средствами.

Управление успешной корпорацией требует жертв, но, как известно всем хорошим генеральным директорам и управляющим директорам, жертва не обязательно должна быть их собственной. Поскольку открытое для общественности подразделение Endswell Medical поддерживает работу над землей (и открыто), в его гнусном подбрюшье происходит настоящая преобразующая и прибыльная магия. Игроки будут исследовать и разрабатывать биологическое оружие, сомнительные лекарства и опасные технологии для продажи тому, кто предложит самую высокую цену, при этом сохраняя любые ситуации в прямом и переносном смысле за закрытыми дверями.

Конечно, рано или поздно правда выйдет наружу, и для продолжения амбициозной стратегии роста Endswell Medical игрокам придется свернуть свою деятельность, на выходе прихватить охапки денег, оборудования и других ненужных вещей — достаточно, чтобы основать совершенно новую корпорацию в следующем городе – и начать цикл заново.