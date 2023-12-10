Under the Waves получила обновление и хвалебный трейлер

Увлекательная история Under the Waves продолжается в новом бесплатном обновлении, которое Parallel Studio выпустила для ПК и консолей. Это обновление еще больше расширяет геймплей этого интересного повествовательного приключения на подводной лодке, разработанного под эгидой Quantic Dream.
Последнее обновление Under the Waves добавляет новый свободный режим, который позволяет фанатам управлять J0 the Seal, тем самым имея возможность продолжить исследование морского дна и попробовать новые открытия в глубокой синеве Северного моря.
В последнем патче также реализовано несколько графических опций, чтобы предоставить пользователям все необходимые инструменты для ослабления эффекта «зернистости пленки», отключения хроматической аберрации и эффекта грязи на линзе объектива.
Хвалебный трейлер это теперь типа в моде или шо?
Сейчас нет ни одного авторитетного игрового журналиста.
Ладно бы там отзывы в стиме показывали 99% положительных, текста обзоров пользователей.
Статистику охвата и вовлеченности с ютубов, твиттеров и так далее.
А это тьфу в рот этим чертям, это не авторитет на который играм надо ровняться.
Пройдена. Игра классная !
Норм. Жаль тему Н2О мало кто использует.
Сейчас прохожу Deep 3D - Submarine Odyssey и AquaNox 2 (диалоги во второй части суперские).