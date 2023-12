Under the Waves получила обновление и хвалебный трейлер

Увлекательная история Under the Waves продолжается в новом бесплатном обновлении, которое Parallel Studio выпустила для ПК и консолей. Это обновление еще больше расширяет геймплей этого интересного повествовательного приключения на подводной лодке, разработанного под эгидой Quantic Dream.

Последнее обновление Under the Waves добавляет новый свободный режим, который позволяет фанатам управлять J0 the Seal, тем самым имея возможность продолжить исследование морского дна и попробовать новые открытия в глубокой синеве Северного моря.

В последнем патче также реализовано несколько графических опций, чтобы предоставить пользователям все необходимые инструменты для ослабления эффекта «зернистости пленки», отключения хроматической аберрации и эффекта грязи на линзе объектива.