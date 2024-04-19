Экшен Unending Dawn на Unreal Engine 5 получил новый 7-минутный трейлер геймплея

Parcaes Fate Studio выпустила новый 7-минутный геймплейный трейлер предстоящего экшена с открытым миром Unending Dawn, который будет работать на Unreal Engine 5.

В этом трейлере показаны некоторые элементы игрового окружения, а также боевая механика. Также можно увидеть некоторые из кат-сцен на движке.

Unending Dawn выглядит как смесь Elden Ring, Sekiro и Genshin Impact. Например, игровое окружение похоже на то, что мы видели в Elden Ring. С другой стороны, её художественный стиль ближе к Genshin Impact.

Боевая механика Unending Dawn во многом вдохновлена Sekiro. Игроки смогут парировать атаки противника. И, как и в Sekiro и Wo Long, вы сможете сломить равновесие врага и добиться больших результатов. Кроме того, в игре есть несколько особых приемов и бои с боссами.

Разработчики неожиданно сообщили, что игра выйдет и на PS5. Однако пока неизвестно, выйдет ли она и на ПК. Мы знаем, что Unending Dawn выйдет также на iOS и Android.