Издатель приносит извинения за нехватку физических изданий Unicorn Overlord в Японии

Недавно вышедшая тактическая ролевая игра Unicorn Overlord настолько популярна в Японии, что ее издатель, компания Atlus, принесла официальные извинения за нехватку запасов.
У многих розничных продавцов нет товара в наличии из-за высокого спроса. Altus благодарны, что игра была хорошо принята, и принесла извинения своим клиентам. В настоящее время они отправляют больше копий.
Мы глубоко признательны за очень позитивный отклик. Мы приносим извинения за неудобства, причиненные нашим покупателям.
Издательство предлагает фанатам, которые все еще хотят заполучить физическое издание Unicorn Overlord, сделать предзаказ, если они хотят получить его в следующем пополнении запасов. Atlus также позволяет фанатам заказать цифровую версию через магазины Nintendo, Microsoft и PlayStation, так как проблема с запасами касается только физического издания.
Хотя ситуация не идеальна для Atlus и разработчика Vanillaware, есть проблемы и похуже - особенно учитывая, что у студии закончились деньги при разработке Unicorn Overlord. Перед выходом игры гендиректор Vanillaware Джордж Камитани рассказал, что ему пришлось самому финансировать часть разработки ролевой игры, так как у компании закончились средства из-за того, что это был такой амбициозный проект.
Впрочем, популярность явно оправдана. Unicorn Overlord имеет великолепный арт и интересный геймплей.