В тактической ролевой игре Unicorn Overlord от авторов 13 Sentinels: Aegis Rim будет более 100 персонажей ©

В ходе пресс-конференции Atlus Tokyo Game Show 2023 мы узнали больше о предстоящей игре Unicorn Overlord от Atlus и Vanillaware. В игре будет более 100 персонажей, которые будут уникально взаимодействовать между собой. Мы также узнали, какие японские актеры будут играть роли некоторых главных героев Unicorn Overlord.

Unicorn Overlord - это юбилейная, 20-я игра от Atlus и Vanillaware. Ранее этот дуэт подарил нам такие игры, как Odin Sphere, Dragon's Crown и 13 Sentinels: Aegis Rim. Новая игра представляет собой фэнтезийный симулятор с огромным двухмерным миром и сетевыми сражениями. В игре игроки смогут создать свою армию, состоящую из более чем 60 уникальных персонажей.

Сюжет Unicorn Overlord разворачивается на континенте Феврит - территории, состоящей из пяти государств, которые в настоящее время охвачены бедствием войны. Хаос, возникший в результате восстания генерала Валмора против королевской семьи, привел к бесконечной, казалось бы, битве, охватившей весь континент.

Ален - главный герой Unicorn Overlord. Он принц погибшего королевства Корния. Потеряв на войне мать, он использует силу своего меча и легендарное Кольцо Единорога, чтобы привести свой народ к свободе.

Вот список основных персонажей, с которыми игроки встретятся в ходе игры, и японских актеров озвучки, заявленных для их озвучивания:

Ален (озвучивает Казуки Ура)

Галериус (озвучивает Тесшо Генда)

Илления (озвучивает Юко Кайда)

Йозеф (озвучивает Казухиро Ямадзи)

Лекс (озвучивает Мию Ирино)

Скарлетт (озвучивает Хина Сугута)

Порядок знакомства игроков с персонажами Unicorn Overlord не является жестко установленным. Игрок сам решает, когда и где проводить исследования и кого набирать в свою армию.

Он также должен выбрать оптимальную тактику, чтобы привести свои войска на поле боя к победе. В начале игры игрокам предлагается три режима сложности боя: повседневный, тактический и экспертный. В сетевых сражениях игроки будут соревноваться с войсками друг друга, загруженными на арену. Предусмотрена также система рейтингов.

Unicorn Overlord выйдет по всему миру 8 марта 2024 года. Игра будет доступна для Nintendo Switch, PS4, PS5 и Xbox Series X. Про ПК-версию пока ничего не известно.