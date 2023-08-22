Авторы ремейка System Shock и ремастера Quake 2 готовы заняться обновлением серии Unreal ©

Команда Nightdive Studios в этом году отметилась сразу двумя успешными перезапусками классических проектов прошлого поколения. Разработчики выпустили качественный ремейк оригинальной System Shock и выделились отличным ремастером Quake 2, однако на этом они останавливаться не собираются. Генеральный директор студии Стивен Кик намекнул, что команда готова приступить к обновлению культовой серии шутеров от первого лица — Unreal.

Весьма громкое заявление о возрождении Unreal от ключевого сотрудника Nightdive Studios появилось сразу после того, как геймдизайнер оригинальной игры Клифф Блезински подшутил над отсутствием даже ремастеров для Unreal на фоне постоянных обновлений классических частей DOOM и теперь Quake. Стивен Кик решил напрямую обратиться к главе Epic Games Тиму Суини и написал следующее:

Nightdive Studios сочтет за честь быть хранителями Unreal. Вы видели, что мы сделали с Doom и Quake, они будут в надежных руках.

Получит ли культовая серия Unreal возрождение, зависит только от боссов в Epic Games. В прошлом уже ходили слухи о ремастере Unreal и Unreal Tournament, однако дальше спекуляций тема не продвинулась. Стивен Кик также уже не первый раз пытается выбить для студии разрешение поработать над обновлением игры. Он говорил о ремастере Unreal еще в 2021 году, после выхода улучшенного издания первой Quake. Поклонникам игры остается надеяться, что рано или поздно Unreal еще вернется.