Unrecord 2024 г.
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Более 600 тысяч человек добавили гипер-реалистичный шутер Unrecord в список желаемого в Steam

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ltdx
Новости

Студия DRAMA официально подтвердила, что более 600 тысяч пользователей добавили Unrecord в список желаемого в Steam, и на это ушла всего неделя!

Опубликованный ранее в этом месяце геймплейный ролик Unrecord выглядел настолько реалистично, что многие решили, будто разработчики смухлевали и выдали за игру постановочную сцену, снятую на нагрудную камеру. В свете чего разработчикам из студии DRAMA даже пришлось приглашать журналистов к себе в офис, чтобы они могли «пощупать» проект своим руками и убедиться в реальном существовании игры. Одним из первых это удалось сделать корреспондентам IGN, которые подтвердили подлинность нашумевшего геймплейного видео.

Даты релиза у Unrecord пока нет.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
HVTE

Молодцы на зло всем!
Жду чтобы это испытать.

1
De Santa

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-2