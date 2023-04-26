Более 600 тысяч человек добавили гипер-реалистичный шутер Unrecord в список желаемого в Steam ©

Студия DRAMA официально подтвердила, что более 600 тысяч пользователей добавили Unrecord в список желаемого в Steam, и на это ушла всего неделя!

Опубликованный ранее в этом месяце геймплейный ролик Unrecord выглядел настолько реалистично, что многие решили, будто разработчики смухлевали и выдали за игру постановочную сцену, снятую на нагрудную камеру. В свете чего разработчикам из студии DRAMA даже пришлось приглашать журналистов к себе в офис, чтобы они могли «пощупать» проект своим руками и убедиться в реальном существовании игры. Одним из первых это удалось сделать корреспондентам IGN, которые подтвердили подлинность нашумевшего геймплейного видео.

Даты релиза у Unrecord пока нет.