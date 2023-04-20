Пользователи в восторге от геймплейного трейлера фотореалистичного шутера Unrecord ©

Первые ролики Unrecord были опубликованы в конце 2022 года еще до официального названия игры, вызвав бурную реакцию в сети, поскольку геймеры спорили о том, являются ли демонстрируемые реалистичные визуальные эффекты на самом деле игровыми или предварительно смонтированными кадрами. Хотя информации об игре пока мало, FAQ по Unrecorded описывает ее как "повествовательную игру, которая черпает вдохновение из реалистичных игр FPS". Хотя неудивительно видеть такие игры, как полицейский тактический шутер Ready or Not, в качестве одного из источников влияния Unrecord, исходя из опубликованных на сегодняшний день кадров, разработчики также называют в качестве ключевого фактора влияния повествовательную приключенческую игру Firewatch.

Спустя чуть более 6 месяцев после того, как первые кадры игры на движке Unreal Engine 5 вызвали ажиотаж в сети, российский разработчик Александр Спиндлер опубликовал новый геймплейный трейлер Unrecord, позволяющий геймерам лучше понять, чего они могут ожидать от уникального тактического шутера с визуальным стилем с эффектом "нагрудной камеры". В геймплейном трейлере показано, как офицер идет к заброшенному зданию, проверяет свое оружие, а затем направляется внутрь, чтобы выследить подозреваемого. Выглядит трейлер просто потрясающе, с высококачественным освещением и текстурами, которые иногда делают его почти неотличимым от реальной съемки.

Реакция на реалистичные кадры игрового процесса была очень положительной, многие были восхищены потрясающими визуальными эффектами, но есть и те кто был обеспокоен содержанием игры. Многие пользователи похвалили разработчиков за то, чего им удалось достичь с графикой игры даже на столь ранней стадии, а в одном из комментариев говорится, что "тот факт, что это не записанные кадры, просто поражает воображение".

Некоторым другим пользователям не понравилась тематика игры, они назвали Unrecord "жестоким симулятором копа". В другом комментарии было сказано, что они наслаждаются играми как побегом из мира, где "мы каждый день видим посты о том, как людей просто убивают в таком ракурсе", добавив, что они не хотят быть участниками таких действий. Но недовольных очень мало - у трейлера 30 тысяч лайков и всего 447 дизлайка

Unrecord находится в разработке для ПК.