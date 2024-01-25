на главную
об игре
Unrecord 2024 г.
Экшен, Шутер, Тактика, От первого лица
7.4 94 оценки

Реалистичный шутер от первого лица Unrecord получит инновационные механики

Simple Jack
Новости

Французская студия DRAMA рассказала о ходе разработки реалистичного шутера от первого лица Unrecord. По словам авторов, в игре будут инновационные механики. Однако разработчики не хотят раскрывать их, чтобы этим не воспользовались конкуренты.

«Мы работаем над гораздо большим количеством инновационных механик, поэтому пока что не хотим раскрывать подробности о них. То, что мы публично рассказали об игре — лишь малая часть нашего проекта. Будьте уверены, что производство идет гладко. Мы просто решили работать более осторожно и сосредоточиться на качестве игры», — представители Unrecord.

Авторы также пообещали, что до конца 2024 года игроков ждут несколько крупных анонсов. В DRAMA добавили, что игра выйдет, минуя ранний доступ. Дата релиза не уточняется.

Unrecord на движке Unreal Engine 5 анонсировали в апреле 2023 года. Поначалу игроки подозревали, что игра — фейк, однако в том же месяце в ранний концепт шутера сыграли журналисты.

Источник  
3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Фейк Бобби Котика

А тот же Bodycam уже играется, и достаточно неплохо.

1
hpi

Ждут унрил 6

0