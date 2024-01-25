Реалистичный шутер от первого лица Unrecord получит инновационные механики

Французская студия DRAMA рассказала о ходе разработки реалистичного шутера от первого лица Unrecord. По словам авторов, в игре будут инновационные механики. Однако разработчики не хотят раскрывать их, чтобы этим не воспользовались конкуренты.

«Мы работаем над гораздо большим количеством инновационных механик, поэтому пока что не хотим раскрывать подробности о них. То, что мы публично рассказали об игре — лишь малая часть нашего проекта. Будьте уверены, что производство идет гладко. Мы просто решили работать более осторожно и сосредоточиться на качестве игры», — представители Unrecord.

Авторы также пообещали, что до конца 2024 года игроков ждут несколько крупных анонсов. В DRAMA добавили, что игра выйдет, минуя ранний доступ. Дата релиза не уточняется.

Unrecord на движке Unreal Engine 5 анонсировали в апреле 2023 года. Поначалу игроки подозревали, что игра — фейк, однако в том же месяце в ранний концепт шутера сыграли журналисты.