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Unrecord 2024 г.
Экшен, Шутер, Тактика, От первого лица
7.4 89 оценок

Шутер от первого лица на базе Unreal Engine 5, Unrecord, получил новое короткое геймплейное видео

monk70
Новости

Александр Шпиндлер, разработчик шутера от первого лица Unrecord, выпустил новое короткое геймплейное видео.

Хорошей новостью является то, что этот короткий клип содержит некоторые новые кадры игрового процесса. Плохая новость в том, что качество этого видео ужасное. Это видео в Твиттере не передает игру должным образом.

Unrecord — это новый тактический шутер от первого лица для ПК. Он будет работать на движке Epic Unreal Engine 5. Мало того, Studio DRAMA будет использовать преимущества фотограмметрии.

Игра обещает предложить захватывающий и повествовательный опыт. По словам разработчиков, в ней будут сложные диалоги и инновационная игровая механика. Игрокам также придется столкнуться с трудными моральными дилеммами. Кроме того, вас также ждет уникальная система стрельбы.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SULIK 712

а почему там отрывок из трейлера ГТА 6?

7
JustA_NiceGuy

Это тренд из тиктока, показать одну сторону, а потом другую.

0
Mandalordek

Ни день, а сказка!

2
User_200

Как должна была выглядеть новая часть battlefield

2
Никита Дроздоvv

А когда выйдет интересно?

0
worys

Пытается на трейлере ГТА 6 хайпонуть ?

-3
Merelone

От части есть такое. Кто не понял, первый кадр из трейлера GTA 6.

1