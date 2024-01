Анонс переиздания все ближе? Хоррор Until Dawn убрали из продажи в PlayStation Store

Until Dawn для PS4 больше нельзя купить в PlayStation Store: на странице игры на платформе Sony написано, что она "недоступна для покупки", что, похоже, подтверждает недавние слухи.

Вчера известный инсайдер сообщил, что ремастер Until Dawn для PS5 и PC уже готовится, и что официальный анонс состоится в течении ближайших 15 дней. Кто знает, может быть, эта утечка заставила Sony ускориться?

На самом деле, удаление продукта из цифровых магазинов - это практически постоянное явление, когда речь идет о переизданиях, особенно если речь идет об обновлении по сниженной цене для тех, кто уже владеет игрой.

Как и в случае с The Last of Us, так и в случае с Until Dawn слухи о ремастере могут быть связаны с необходимостью перезапуска бренда в связи с выходом фильма Sony, тем более с важными именами.

На данный момент, однако, ничего официального нет: посмотрим, появится ли официальный анонс ремастера/ремейка Until Dawn в ближайшие дни (или даже часы).