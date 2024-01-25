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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 807 оценок

Анонс переиздания все ближе? Хоррор Until Dawn убрали из продажи в PlayStation Store

butcher69
Новости

Until Dawn для PS4 больше нельзя купить в PlayStation Store: на странице игры на платформе Sony написано, что она "недоступна для покупки", что, похоже, подтверждает недавние слухи.

Вчера известный инсайдер сообщил, что ремастер Until Dawn для PS5 и PC уже готовится, и что официальный анонс состоится в течении ближайших 15 дней. Кто знает, может быть, эта утечка заставила Sony ускориться?

На самом деле, удаление продукта из цифровых магазинов - это практически постоянное явление, когда речь идет о переизданиях, особенно если речь идет об обновлении по сниженной цене для тех, кто уже владеет игрой.

Как и в случае с The Last of Us, так и в случае с Until Dawn слухи о ремастере могут быть связаны с необходимостью перезапуска бренда в связи с выходом фильма Sony, тем более с важными именами.

На данный момент, однако, ничего официального нет: посмотрим, появится ли официальный анонс ремастера/ремейка Until Dawn в ближайшие дни (или даже часы).

9
6
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 6
Ваш комментарий
makemecringe

Не убрали)))))

https://store.playstation.com/en-us/product/UP9000-CUSA00359_00-UNTILDAWN0000001

2
darkMarshall

На кой черт ей ремастер нужен? Она и так хороша и визуалом и технически и ещё не так много времени прошло, дабы считать что она устаревшая и ей нужно переиздание

1
кум кумич

Что бы бабла дополнительного заработать, что тут непонятного?)

Тебя "ремастер" второй ластухи или слухи о ремейке первого хорайзена на такие мысли не навёли?

5
Нейтан Дрейк

Так некоторые разрабы называют ремастерами те игры, в которых тупо повысили разрешение, подняли ФПС и увеличили настройки графики.

0
Александр Назарко
и технически

недавно проходил на пс4. игра идет кадров в 25 от силы. точно нет стабильных 30

2
Zlobin_Evgeny

ждем ждем

0