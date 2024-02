СМИ: Из студии создателей Until Dawn и The Quarry уволят 90 сотрудников

Британская студия Supermassive Games сообщила 150 сотрудникам, что они находятся под угрозой сокращения, и уволит около 90 человек, что стало очередным сокращением в игровой индустрии.

Трудовое законодательство Великобритании требует, чтобы компании уведомляли о массовых увольнениях. Сотрудники были проинформированы о предстоящем сокращении штата в понедельник утром, согласно электронному письму, изученному издательством Bloomberg.

Студия Supermassive, в которой работает более 300 человек, является дочерней компанией частной Avalanche Studios Group. В прошлом она сотрудничала с такими издателями, как Sony Group Corp. и Take Two Interactive Inc., разрабатывая такие игры, как Until Dawn и The Quarry.