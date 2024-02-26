СМИ: Из студии создателей Until Dawn и The Quarry уволят 90 сотрудников

Восемь друзей отправляются в уединенный дом в горах, чтобы хорошо провести время. Но место уже знакомо им по мрачным слухам — год назад здесь бесследно пропали двое их приятелей. Поначалу компания пытается не придавать значения этим историям, но совсем скоро после приезда их охватывает непонятное чувство тревоги. Друзья обнаруживают, что вся местность вокруг дома неестественным образом отделена от внешнего мира — здесь не ловит мобильная связь и интернет.

Чувство опасности нарастает с каждой минутой. Их начинают терроризировать жуткие создания, похожие на демонов. И вскоре они понимают, что эти монстры не просто плод их воображения — эти существа реальны и им нужна кровь, нужны свежие жертвы...

Теперь, чтобы выжить, друзьям придётся учиться доверять друг другу, проявлять выдержку и смекалку. Иногда придётся жертвовать одним ради спасения остальных — участь каждого героя целиком в ваших руках. Сумеете ли вы уберечь хотя бы пару подростков от страшной кровавой развязки, которая ждёт всех, кто попадает в этот дом? Или тайна проклятого дома так и останется неразгаданной?