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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 798 оценок

В производство запущена экранизация хоррора Until Dawn

butcher69
Новости

Режиссер Дэвид Ф. Сандберг возвращается к своим хоррор-корням. Постановщик "Шазам!" и "Проклятие Аннабель" подписал контракт на постановку Until Dawn, экранизации хоррор-игры для PlayStation, которую делают Screen Gems и PlayStation Productions. Все три подразделения входят в корпорацию Sony. Гари Доберман, сценарист "Оно" и "Аннабель", поработает над сценарием

Впервые вышедшая в 2015 году Until Dawn - это интерактивная видеоигра в жанре хоррор, в которой восемь друзей и недругов оказываются вместе в отдаленном горном местечке. Где и начинают происходить всеможные неприятности. Игра стала неожиданным хитом для критиков и получила множество номинаций на игровые премии.

Логлайн полнометражной адаптации держится в тайне, но Screen Gems описывает его как любовное письмо жанру ужасов с рейтингом R, в центре которого будет ансамблевый актерский состав.

12
8
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Лучше бы на ПК портировали.

5
Dat Jonx

Кинцо по кинцу? Интересно.

5
berenyorel

А потом кинцо(игра) по кинцу которое по кинцу(игре).

0
Робот Колдун

А надо ли? Игра то само по себе отличное интерактивное кинцо. Вообщем понятно, Сони все игры будет экранизировать

1
ОТСТУПНИК Style

вот это ирония

0
Сyberpunk

Хорошо бы еще оригинальных актёров привлечь. Мне понравилось, как сыграли Рами Малек и Хейден Панеттьери.

-1
Нейтан Дрейк

Они же уже староваты для студентов.

1
Dark_Knight33 Нейтан Дрейк

😋😋😋

0