В производство запущена экранизация хоррора Until Dawn

Режиссер Дэвид Ф. Сандберг возвращается к своим хоррор-корням. Постановщик "Шазам!" и "Проклятие Аннабель" подписал контракт на постановку Until Dawn, экранизации хоррор-игры для PlayStation, которую делают Screen Gems и PlayStation Productions. Все три подразделения входят в корпорацию Sony. Гари Доберман, сценарист "Оно" и "Аннабель", поработает над сценарием
Впервые вышедшая в 2015 году Until Dawn - это интерактивная видеоигра в жанре хоррор, в которой восемь друзей и недругов оказываются вместе в отдаленном горном местечке. Где и начинают происходить всеможные неприятности. Игра стала неожиданным хитом для критиков и получила множество номинаций на игровые премии.
Логлайн полнометражной адаптации держится в тайне, но Screen Gems описывает его как любовное письмо жанру ужасов с рейтингом R, в центре которого будет ансамблевый актерский состав.
Лучше бы на ПК портировали.
Кинцо по кинцу? Интересно.
А потом кинцо(игра) по кинцу которое по кинцу(игре).
А надо ли? Игра то само по себе отличное интерактивное кинцо. Вообщем понятно, Сони все игры будет экранизировать
вот это ирония
Хорошо бы еще оригинальных актёров привлечь. Мне понравилось, как сыграли Рами Малек и Хейден Панеттьери.
Они же уже староваты для студентов.
😋😋😋