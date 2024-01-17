В производство запущена экранизация хоррора Until Dawn

Режиссер Дэвид Ф. Сандберг возвращается к своим хоррор-корням. Постановщик "Шазам!" и "Проклятие Аннабель" подписал контракт на постановку Until Dawn, экранизации хоррор-игры для PlayStation, которую делают Screen Gems и PlayStation Productions. Все три подразделения входят в корпорацию Sony. Гари Доберман, сценарист "Оно" и "Аннабель", поработает над сценарием

Впервые вышедшая в 2015 году Until Dawn - это интерактивная видеоигра в жанре хоррор, в которой восемь друзей и недругов оказываются вместе в отдаленном горном местечке. Где и начинают происходить всеможные неприятности. Игра стала неожиданным хитом для критиков и получила множество номинаций на игровые премии.

Логлайн полнометражной адаптации держится в тайне, но Screen Gems описывает его как любовное письмо жанру ужасов с рейтингом R, в центре которого будет ансамблевый актерский состав.