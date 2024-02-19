В сеть слили скриншоты обновленной версии хоррора Until Dawn со смертью одной из героинь

Уже в этом году игровое подразделение PlayStation вместе с разработчиками из студии Ballistic Moon собираются выпустить новую версию хоррора Until Dawn, вышедшего на PS4 еще в 2015 году. Ремейк игры обещает представить продвинутую визуальную составляющую благодаря движку Unreal Engine 5 и дополнительный контент для изучения. Оценить эти изменения можно уже сейчас, благодаря утечке скриншотов в открытый доступ.
Анонимные инсайдеры опубликовали несколько снимков экранов, как утверждается, из последней демоверсии ремейка Until Dawn. Она была доступна некоторое время назад тестировщикам игры, что в очередной раз подтверждает скорый релиз хоррора.
На опубликованных скриншотах новой Until Dawn можно впервые увидеть смерть одной из героинь и переработанную перспективу камеры с видом от третьего лица.
Выход ремейка Until Dawn запланирован до конца 2024 года на ПК и консолях PS5.
Графика и так вполне, лучше бы анимацию поправили.
На счёт того, что можно слить Сэм до определённого момента, сильно сомневаюсь, но так бы вариативность была выше.
Так про Сэм ни слова, на скринах смерть Джессики
Из текста скорее отсылка к Сэм, потому что с Джессикой и так ясно.
А какая связь?)
Ты старый перец,молодюжь не поймёт...для тебя