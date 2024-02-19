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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.4 854 оценки

В сеть слили скриншоты обновленной версии хоррора Until Dawn со смертью одной из героинь

Gutsz
Новости

Уже в этом году игровое подразделение PlayStation вместе с разработчиками из студии Ballistic Moon собираются выпустить новую версию хоррора Until Dawn, вышедшего на PS4 еще в 2015 году. Ремейк игры обещает представить продвинутую визуальную составляющую благодаря движку Unreal Engine 5 и дополнительный контент для изучения. Оценить эти изменения можно уже сейчас, благодаря утечке скриншотов в открытый доступ.

Анонимные инсайдеры опубликовали несколько снимков экранов, как утверждается, из последней демоверсии ремейка Until Dawn. Она была доступна некоторое время назад тестировщикам игры, что в очередной раз подтверждает скорый релиз хоррора.

На опубликованных скриншотах новой Until Dawn можно впервые увидеть смерть одной из героинь и переработанную перспективу камеры с видом от третьего лица.

Выход ремейка Until Dawn запланирован до конца 2024 года на ПК и консолях PS5.

22
7
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Мур Мур lamour
16
Kenn1y

Графика и так вполне, лучше бы анимацию поправили.
На счёт того, что можно слить Сэм до определённого момента, сильно сомневаюсь, но так бы вариативность была выше.

-2
Radiantiw

Так про Сэм ни слова, на скринах смерть Джессики

-1
Kenn1y Radiantiw

Из текста скорее отсылка к Сэм, потому что с Джессикой и так ясно.

0
HoganHog
-3
hamshut

А какая связь?)

0
HoganHog hamshut

Ты старый перец,молодюжь не поймёт...для тебя

-2