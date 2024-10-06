Завершились съёмки фильма по Until Dawn

Режиссёром выступает Дэвид Ф. Сандберг — кинематографист ранее работал над «Шазамом».



Над лентой работает Screen Gems совместно с PlayStation Productions.



Гари Доберман, известный по «Оно», «Проклятию Аннабель» и «Проклятию монахини» написал сценарий к проекту — изначально над ним трудилась Блэр Батлер, которая ранее являлась сценаристом триллера «Приглашение» с Натали Эммануэль в главной роли.



Сюжетные детали пока не раскрываются, но в Screen Gems фильм описывают как «любовное письмо жанру хорроров с возрастным рейтингом „R“».



В актёрском составе значатся Майя Митчелл («Ловкий плут») и Бельмонт Камели («Прогулки вдвоём»), Элла Рубин («Мысль о тебе»), Майкл Чимино («С любовью, Виктор»), Ю Джи-ён («Экспаты»), Одесса Эзайон («Восставший из ада»), а также Петер Стормаре, который исполнит роль доктора Хилла.



Оригинальная Until Dawn вышла в августе 2015 года для PS4. Сюжет игры рассказывает о восьмерых друзьях, которые вернулись в уединенную горную хижину, где ровно год назад умерли двое их товарищей.